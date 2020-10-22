Багдад, , 01:35 — REGNUM Иракские силовики ликвидировали двух террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Ирака, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что силовики устроили засаду на группу террористов у города Аббара. Выявить террористов помогла разведка, а также сведения от местных жителей. В результате операции двое боевиков были ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября пятеро боевиков готовили теракт на западе Ирака. Они подорвались на собственной бомбе во время минирования и погибли.

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