Тегеран, , 08:50 — REGNUM 21 октября новоизбранный президент Боливии Луис Арсе заявил о своём намерении восстановить связи с такими дружественными странами, как Куба, Венесуэла и Иран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Арсе подчеркнул, что его правительство откроет двери для всех стран, основываясь на уважении и поддержании суверенитета дружественных государств. Он также заявил, что будет проводить внешнюю политику восстановления отношений с Венесуэлой, Кубой и Ираном.

«Мы собираемся восстановить все отношения. Прошлое правительство действовало очень идеологически, лишая боливийский народ доступа к кубинской и российской медицине, а также достижениям Китая. По чисто идеологическим соображениям оно подвергло население ненужному и вредному воздействию», — пояснил президент.

Иран приветствовал возвращение демократии в Боливию. Поздравляя население страны с успешными выборами, официальный представитель МИД Саид Хатибзаде заявил: «Исламская Республика Иран высоко оценивает возвращение демократии и власти к реальным представителям народа после напряженного года».