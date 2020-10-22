Тегеран, , 09:08 — REGNUM 21 октября члены иранской и иракской делегаций провели совместную встречу и рассмотрели пути реализации достигнутых взаимных договоренностей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На встрече, которая была посвящена вопросам пограничной безопасности и железнодорожного сотрудничества, а также теме углубления дна реки Арвандруд на юго-западе Ирана, в качестве сопредседателей выступили заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд и старший заместитель министра иностранных дел Ирака Абдул Карим Хашим.

Совместные пограничные терминалы Ирана и Ирака также обсуждались в ходе двусторонней встречи.

Сообщается, что встреча состоялась в Тегеране в рамках последующей реализации соглашения, подписанного между двумя странами около двух лет назад. Стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.