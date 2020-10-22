Тегеран, , 09:24 — REGNUM 21 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал конструктивную политику Ирана в отношении продолжающегося столкновения в Нагорно-карабахском районе и охарактеризовал Иран как страну с фундаментальной региональной ролью. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Зарубежные страны пытаются различными методами вмешиваться в ситуацию в регионе, при этом Армения старается оградить дружественный Иран от получения вреда на фоне разрастающегося конфликта», — сказал Пашинян в интервью агентству IRNA.

Выразив сожаление по поводу минометных ударов по иранской территории, Пашинян заявил иранской газете, что его страна не пожалеет никаких усилий в расширении двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее в телефонном разговоре президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили обеспокоенность попытками иностранных государств вмешаться в этот вопрос. Рухани заявил о готовности Ирана урегулировать продолжающийся спор между Арменией и Азербайджаном по поводу принадлежности Нагорно-карабахского района.