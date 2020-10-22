Тегеран, , 09:28 — REGNUM 21 октября посол Ирана в Афганистане Бахадор Аминян заявил, что недавний визит председателя афганского Совета Мира Абдуллы Абдуллы был плодотворным и конструктивным, подчеркнув, что Иран всегда поддерживал любые шаги, ведущие к миру и процветанию в соседней стране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Аминян отметил, что в ходе визита обе стороны выразили обеспокоенность по поводу иностранного вмешательства в мирный процесс в Афганистане.

Он подчеркнул, что все события в Афганистане оказывают непосредственное воздействие на Иран, отметив, что Тегеран всегда поддерживал мир, стабильность и безопасность в Кабуле.

Посол Ирана в Афганистане подчеркнул, что в связи с трансформацией процессов, происходящих на межафганских переговорах, Иран внимательно следит за данными событиями, поддерживая установление мира между всеми сторонами афганского конфликта.