Тегеран, , 09:30 — REGNUM 21 октября иранская дипломатическая миссия в Европейском союзе в своем заявлении сослалась на гонку вооружений в Западной Азии, которая разрушает регион американским оружием, подчеркнув, что Иран не намерен присоединяться к ней. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран не намерен присоединяться к гонке вооружений в Западной Азии, которая припрятала в регионе американское оружие», — написала иранская миссия в своем Twitter-аккаунте.

«Однако горькая ирония заключается в том, что страна, которая тратит миллиарды долларов на оружие, бродит вокруг и проливает крокодиловы слезы по поводу прекращения эмбарго на поставки оружия Ирану 18 октября», — говорится в сообщении.

«На самом деле Саудовская Аравия входит в пятерку крупнейших милитаризованных государств в мире, и ее руки пропитаны невинной йеменской кровью. Огромные военные расходы Саудовской Аравии в Западной Азии превратили регион в арсенал», — отмечается в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что страна не намерена ввязываться в гонку вооружений в регионе и начинать закупочную кампанию, несмотря на окончание действия санкций Совета Безопасности ООН.