Тегеран, , 09:52 — REGNUM 20 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании передал поздравления правительству и народу Боливии в связи с успешным проведением президентских выборов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 октября.

«Я передаю самые искренние поздравления героическому народу Боливии с его ошеломляющей победой над дестабилизирующим режимом империи Янки», — написал Зариф в своем твиттере.

«Поздравляю избранного президента Луиса Арсе и вице-президента Дэвида Чокехуанку с этой ценной народной победой», — отметил он.

Тем временем официальный представитель МИД Саид Хатибзаде поздравил боливийский народ с прошедшими в спокойной обстановке выборами.

Напомним, что бывший министр экономики и государственных финансов Боливии Луис Арсе набрал более 50% голосов, тем самым одержав победу на президентских выборах страны.