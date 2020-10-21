Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил в выступлении по видеосвязи на Atlantic Future Forum, что Китай является «угрозой столетия», 21 октября сообщает агентство Reuters.

«КПК стремится к господству во всех сферах и секторах… планирует монополизировать каждую отрасль, имеющую значение для XXI века» , — заявил О’Брайен.

О’Брайен также заявил, что Китай «использовал кибершпионаж» для слежения за компаниями, разрабатывающие вакцины и методы лечения от COVID-19 в Европе, Великобритании и США.

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