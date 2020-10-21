Вашингтон, 21 октября 2020, 23:58 — REGNUM Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил в выступлении по видеосвязи на Atlantic Future Forum, что Китай является «угрозой столетия», 21 октября сообщает агентство Reuters.
О’Брайен также заявил, что Китай «использовал кибершпионаж» для слежения за компаниями, разрабатывающие вакцины и методы лечения от COVID-19 в Европе, Великобритании и США.
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