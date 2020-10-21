Исламабад, , 23:46 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования в связи с давкой в афганском Джелалабаде.

Хан написал в Twitter, что он «глубоко опечален трагическими смертями и ранениями» во время давки из-за пакистанских виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября на стадионе в Джелалабаде погибли 15 человек в давке во время получения «жетонов» на очередь за визами в пакистанское посольство.

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