Приштина, , 02:51 — REGNUM Постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген 21 октября выступил на заседании Совета безопасности ООН с критикой министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и российского постоянного представителя в ООН Василия Небензи.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, российского дипломата, председательствовавшего на заседании осудили за то, что он не позволил главе МИД Косово Мелизе Харадинай-Стубле завершить свою речь в Совете Безопасности и не дал представителю Европейского союза по диалогу между Сербией и Косово Мирославу Лайчаку выступить перед Советом Безопасности.

После того, как российский посол отключил выступление представительницы Косово, представитель ФРГ попросил Небензю «дать ей возможность договорить». Российский посол уступил, сославшись на то, что он не понял, что речь Харадинай-Стублы не закончилась, из-за того, что экран застыл.

Также германский дипломат осудил то, что в своем выступлении перед Совбезом представитель Сербии множество раз упомянул преступления албанцев против сербов, однако предпочел не упоминать о массовом исходе албанцев из Косово (около 800 тысяч албанцев бежали из Косово после начала операции югославских силовиков в крае) и преступлениях против албанского населения.

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