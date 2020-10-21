Загреб, , 23:26 — REGNUM Адвокат из Хорватии Лука Мишетич в интервью боснийскому телеканалу 21 октября заявил, что боснийские политики неверно истолковывают приговор Гаагского суда по делу Прлича и других военных преступников Боснийской войны (1992−1995 гг.), называя хорватов, сражавшихся в Боснии и Герцеговине, военнослужащих армии Герцег-Босны, частью объединённой преступной группировки и агрессорами на эту страну. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Вердикт Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге по делу Прлича часто интерпретируется неправильно. Суд не постановил, что создание армии Герцег-Босны не указывает на то, что Хорватия совершила агрессию на Боснию и Герцеговину», — подчеркнул Мишетич. Он пояснил, что Гаагский суд утверждал, что армия Герцег-Босны существовала только с января по июнь 1993 года.

«Поэтому суд не сделал вывод, что создание Герцег-Босны является преступлением, поскольку Герцег-Босна была основана до того, как её армия была создана в 1993 году. Гаагский трибунал не криминализировал создание третьей, хорватской провинции в Боснии и Герцеговине. Он не был компетентен принимать такие решения», — отметил адвокат.

Напомним, что в 1991 году и Пральяк, и Прлич являлись лидерами непризнанной Хорватской республики Герцег-Босны, которая образовалась в 1991 году сразу после распада Югославии. Гаагский трибунал признал их виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.