Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Затраты на предстоящие президентские выборы уже превысили сумму, которая пошла на аналогичный избирательный процесс 2016 года, сообщила 21 октября журналистам член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб.

Вайнтрауб «Этот год выборов необычен также с точки зрения денег, которые были собраны и потрачены».

Ссылаясь на данные Center for Responsive Politics, представитель избиркома заявила, что нынешние президентские выборы в США унесут в целом $11 млрд. Точно говорить рано, но уже ясно, что денег уйдёт много.

Вайнтрауб напомнила, что на предыдущих президентских выборах в США страна затратила шесть с половиной миллиардов долларов, и эта грань уже преодолена.

Напомним, очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 г. От Республиканской партии кандидатом является действующий президент Дональд Трамп, от Демократической — Джо Байден.

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