Париж, , 00:57 — REGNUM Посол Косово во Франции Чендрим Гаши 21 октября сообщил общественности о причинах публикации им на своей странице карикатур на пророка Мухаммеда, возмутившей его соотечественников, призвавших на его голову всяческие беды и потребовавших его отставки.

На своей странице в социальной сети Facebook политик заявил, что он выступает за свободу преподавания и свободу СМИ и осуждает убийство французского учителя исламским радикалом, тем более, что сам он занимается преподаванием.

Гаши подчеркнул, что на своей странице в социальной сети Twitter он публиковал не сами изображения, а статью из французского издания LeFigaro, в котором представлена хронология событий, связанных с публикацией карикатур на Мухаммеда изданием Charlie Hebdo и последовавшими затем насильственными актами экстремистов, в качестве иллюстраций к статье использовались злосчастные карикатуры.

Косовский дипломат подчеркнул, что в таком обществе, которое стремится к вступлению в евроатлантические структуры недопустимо использование угроз при решении спорных вопросов и общественные дилеммы должны разрешаться в рамках закона.

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