Париж, , 23:24 — REGNUM Во время церемонии прощания с убитым учителем истории Самуэлем Пати, прошедшей в здании университета Сорбонна в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон назвал погибшего «лицом Республики» и «тихим героем». Об этом в среду, 21 октября, сообщает Reuters.

В рамках церемонии прощания с преподавателем колледжа, зверски убитым исламским экстремистом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Макрон произнес речь, в которой назвал погибшего «тихим героем» и «лицом Республики».

«Самуэль Пати был убит, потому что он воплощал собой Республику, которая всегда царила во время его уроков, и свободу, которая передается в школе… Самуэль Пати был убит, потому что исламисты хотят захватить наше будущее, и они знают, что с такими тихими героями, как он, у них это никогда не получится», — произнес Макрон.

Также на церемонии присутствовали председатели обеих палат парламента, мэр Парижа, некоторые министры и бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября 18-летний чеченец Абдулах Анзоровубил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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