Москва, , 00:48 — REGNUM Заявление Американского федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, согласно которому США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, полученных от России в рамках гуманитарной помощи, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Часть пользователей пришла к выводу, что к такому решению власти Америки пришли после сообщения о том, что подобные аппараты ИВЛ стали причиной смерти людей в России. Граждане склоняются к версии, что больницы попросту боятся судебных исков в случае несчастного случая «ненадёжного» устройства.

«Думаю после возгораний ИВЛ в России отказ американцев от российских ИВЛ закономерен. Я думаю никто из «комментаторов» не хочет оказаться на месте тех, кто пострадал во время возгорания ИВЛ в Москве и Питере. Вспомните степень урона здоровью и уплаченных компенсаций российским пациентам. Копейки! В Америке компенсации будут составлять миллионы долларов. Изготовитель ИВЛ заплатил хоть копейку? Нет!», — пишет пользователь Medvedev's dreams.

Но другие комментаторы пришли к выводу, что виной утилизации аппаратов ИВЛ стала безграмотность российских чиновников, которые в попытке создать позитивную картинку о России в американских СМИ попросту забыли адаптировать технику под стандарты электросетей США.

«Это показатель «работы» наших безграмотных чиновников, ответственных лиц, что не предусмотрели элементарных вещей с розеткой, и помощь оказалась бесполезной. Но за всё это время они не отправили специалистов для исправления ситуации. А ведь так же они организуют бардак и внутри РФ, но ни кто из них из личного кармана не ответил рублём, а наоборот все идут только на повышения», — написал Игорь Т.

Некоторые комментарии оказались рассказом об актуальной ситуации со здравоохранением в разных регионах России. Граждане сообщают о том, что в больницах страны критически не хватает аппаратов ИВЛ.

«Проживаю в Хабаровском крае 80 км от Комсомольск-на-Амуре, у нас на целый район один аппарат ИВЛ, и больница в ужасном состоянии и врачей нет. Дальний Восток никому не нужен, нужны только деньги от природных ресурсов. Я боюсь когда болеют дети!», — поделилась Лилия.

Большинство из этих комментаторов призывает власти России обратить на опасное положение с медициной внутри России и не раздаривать налево и направо ценные устройства, которые могли бы спасти жителей России, а вместо этого они попросту уходят в утиль в других странах, которым была оказана помощь.

«Редко комментирую новости, но тут просто не могу пройти мимо. Я из Новосибирска, у нас люди ждут «скорую» от 6 часов до нескольких суток. Медицинские службы не справляются, аппаратов ИВЛ не хватает и это в 1,5 миллионном городе. Что же говорить о районных населенных пунктах и сёлах, там вообще ничего нет. Когда же наше руководство начнет заниматься именно нашей страной?!», — вопрошает Евгений.

Напомним, 20 октября Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям сделало заявление, согласно которому США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, полученных от России в рамках гуманитарной помощи.