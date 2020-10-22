Приштина, , 00:58 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 21 октября заявил перед депутатами парламента Косово, что он убежден, что в течение ближайших нескольких месяцев Косово и Сербия заключат всеобъемлющее соглашение.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти заявил, что у него нет иллюзий по данному вопросу — диалог либо завершится взаимным признанием либо Косово и Сербия при поддержке международного сообщества признают, что такого соглашения не будет:

Авдулла Хоти Этот диалог ведется только ради окончательного соглашения о взаимном признании. Этот диалог — вопрос месяцев, у меня нет иллюзий по этому поводу. Я не знаю, завершится ли он взаимным признанием, не знаю, завершится ли он признанием, я бы хотел, чтобы он завершился признанием, но я знаю, что он завершится через несколько месяцев и бы представим соглашение о взаимном признании этому парламенте или вместе с международными партнерами констатируем. что это соглашение не может быть достигнуто. Я гарантирую, что мы вернемся к установлению полной взаимности во всех аспектах в отношениях с Сербией.

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Напомним, первым решением Хоти после прихода к власти стала отмена введенного его предшественником режима взаимности в отношениях с Сербией.

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