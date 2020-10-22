Приштина, 22 октября 2020, 00:58 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 21 октября заявил перед депутатами парламента Косово, что он убежден, что в течение ближайших нескольких месяцев Косово и Сербия заключат всеобъемлющее соглашение.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хоти заявил, что у него нет иллюзий по данному вопросу — диалог либо завершится взаимным признанием либо Косово и Сербия при поддержке международного сообщества признают, что такого соглашения не будет:
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Напомним, первым решением Хоти после прихода к власти стала отмена введенного его предшественником режима взаимности в отношениях с Сербией.
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