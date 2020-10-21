Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство «начало процесс» исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма, 21 октября сообщает агентство Reuters.

Также Помпео сообщил журналистам, что Соединенные Штаты «усердно работают» над признанием государства Израиль со стороны Судана.

Исключение Судана из «черного списка» будет означать снятие санкций. Решение принято после того, как Судан перевел США $335 млн компенсации жертвам терроризма.

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