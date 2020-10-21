Донецк, , 22:24 — REGNUM Беспилотник был запущен ВСУ в районе села Петровское на линии разведения сил и средств в ДНР, сообщает 21 октября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что дрон был замечен в 15:28 мск. Этим шагом ВСУ нарушили Рамочное решение Контактной группы.

Напомним, согласно вышеуказанной договорённости, на любом «пилотном» участке разведения сил и средств запрещено находиться как военной технике, так и личному составу ВСУ и Народной милиции.

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