Берлин, 21 октября 2020, 22:18 — REGNUM У министра здравоохранения Германии Йенса Спана подтвержден коронавирус, 21 октября сообщает агентство Reuters.
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Согласно официальному сообщению, у 40-летнего министра есть «простудные» симптомы COVID-19. Он ушел на самоизоляцию, контактировавшие с министром проинформированы.
Также сообщается, что канцлер Германии Ангела Меркель пожелала Спану скорейшего выздоровления.
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