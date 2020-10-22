Приштина, , 00:58 — REGNUM Депутат косовского парламента из партии «Движение за самоопределение» Реджеп Селими вызвал премьер-министра Косово Авдуллу Хоти на интерпеляцию по вопросу о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, говоря о претензиях оппозиции к правительству, Селими сослался на речь Специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово, который заявил, что Конституция Косово — не Библия и в нее могут быть внесены изменения:

Реджеп Селими Это правда, что Конституция — это не Библия и не Коран. Если уж ее надо изменить, давайте изменим статью 1.3 ради присоединения Косово к Албании, а не ради того, чтобы вредить нашей республике.

Селими призвал Хоти отказаться от идеи о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово, которую, по его словам, навязали Косово президент Хашим Тачи и бывший премьер-министр и глава Демократической лиги Косово Иса Мустафа.

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