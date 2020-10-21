Анкара, , 22:10 — REGNUM Упущением было не подключать Турцию к переговорам по Нагорному Карабаху, которые проходили под эгидой России, заявил 21 октября турецкий вице-президент Фуат Октай в интервью CNN Turk.

Ильхам] Алиев заявил, что решения не может быть без Турции». Октай «То, что за столом переговоров не присутствовала Турция, стало большим упущением. [Азербайджанский президентзаявил, что решения не может быть без Турции».

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Напомним, России дважды удалось провести результативные переговоры по нагорно-карабахской войне — с разницей в неделю. В обоих случаях были достигнуты договорённости о гуманитарном перемирии.

Другой вопрос, что обещания, данные на переговорах, не были воплощены в жизнь. Ереван считает, например, что Анкара сыграла тут свою негативную роль.

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