Москва, , 00:45 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что в Молдавии реализуется «революционный сценарий» США, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили комментарии 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«А в РФ специалистов по «цветным» революциям Нарышкин не заметил? Они тут давно работу ведут, девальвируют рубль, повышают тарифы и налоги, цены на бензин и пенсионный возраст», — шутит Skulkoff.

Многие комментаторы упрекнули руководство России в том, что оно вновь пропустила сквозь пальцы революционную ситуацию в соседней республике. Граждане призывают власти оказать воздействие ситуации не доводить всё до крайней невозвратной точки.

«Молдавия разве не бывшая республика СССР, разве не наша зона заинтересованности — что там делают американцы. Почему наши политики допускают это. Украину профукали, сидя в Кремле, Белорусов, армян, киргизов и азербайджанцев щиплют все, кому не лень, а мы только и можем газ, лес и нефть продавать. И ждём, когда на нас полетят снаряды агрессоров», — пишет Олег Ф.

Другие и вовсе оказались не удивлены тем, что на границе с Россией возникла новая оранжевая революция. По мнению граждан, Россия недостаточно активно участвует в жизни соседних с ней стран. Подобная пассивная позиция неоднократно уже приводила к потере дружественных отношений с республиками бывшего СССР.

«Это ожидаемо! А почему бы не сказать, что мы делаем для нейтрализации англосаксов? Очень «скромно» мы ведём себя! И теряем, теряем, теряем», — пишет Вячеслав Т.

Нашлись и те, кто призвал правительство России не забывать, что цветные революции происходят не на ровном месте, а берут свою основу из неблагополучия большой части народа страны. Поэтому в первую очередь, считают люди, необходимо обеспечить население достаточным уровнем благосостояния.

«А никто из правительства не может додуматься, что все происходит из-за тяжёлого положения народа. Неважно, какая страна. Если все хорошо и граждане живут благополучно, то никаких революций не будет. У нас лишь бы обвинить кого то, но не самих себя», — считает Максим.

Напомним, 20 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сделал заявление о том, что США реализуют в Молдавии «революционный сценарий».