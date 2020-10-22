Скопье, , 01:04 — REGNUM В среду, 21 октября, мечеть в македонской деревне Магура, что в окрестностях города Липьян, оказалась объята пламенем.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, местные жители рассказали, что причиной возгорания стал поджог — разместившиеся в деревне беженцы из стран Ближнего Востока, находясь в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением гашиша прямо в той самой мечети, подожгли ее. Сообщается, что мечеть находилась в ветхом состоянии, а потому намаз там уже давно не осуществлялся.

В македонском управлении по обороне и спасению заявили, что на данный момент еще рано говорить об обстоятельствах дела. Тем не менее, важно отметить возрастающее раздражение населения Македонии (в том числе албанского) притоком беженцев, использующих страну в качестве перевалочного пункта и доставляющих, помимо поджогов, и другие неприятности местному населению. Также специфично отсутствие должного благоговения беженцев-мусульман к священному месту.

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