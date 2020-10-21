Анкара, 21 октября 2020, 21:52 — REGNUM «Здоровый диалог» удалось установить между собой России и Турции, заявил 21 октября турецкий вице-президент Фуат Октай в интервью CNN Turk.
Турецкая сторона отмечает, что, несмотря на проблемы, у Москвы и Анкары есть сферы, в которых может идти и идёт совместная работа.
Напомним, ряд экспертов указывает на непрозрачность позиций Турции в отношении вопросов, касающихся России, её приграничных территорий, союзников и вопросов экономики и вооружений.
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