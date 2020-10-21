Анкара, , 21:52 — REGNUM «Здоровый диалог» удалось установить между собой России и Турции, заявил 21 октября турецкий вице-президент Фуат Октай в интервью CNN Turk.

Октай «Россия, пожалуй, является одной из стран, с которой нам удалось установить здоровый диалог на фоне происходящего хаоса, хотя есть много тем, по которым мы не можем договориться».

Турецкая сторона отмечает, что, несмотря на проблемы, у Москвы и Анкары есть сферы, в которых может идти и идёт совместная работа.

Октай «Если в этом отношении что-то изменится, то Турция об этом искренне объявит».

Напомним, ряд экспертов указывает на непрозрачность позиций Турции в отношении вопросов, касающихся России, её приграничных территорий, союзников и вопросов экономики и вооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия — гарант спасения армян Арцаха от турецко-азербайджанского геноцида