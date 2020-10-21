Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Избранный президент Боливии Луис Арсе (партия «Движения к социализму») получил поздравление от американского госсекретаря Майка Помпео, текст заявления обнародован 21 октября.

Также глава Госдепа поздравил избранного вице-президента Боливии Давида Чокеуанку.

Помпео «США с нетерпением ждут начала работы с новым, демократически избранным правительством по вопросам, представляющим взаимный интерес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арсе, являющийся однопартийцем экс-президента Боливии Эво Моралеса, которого сместили в ходе госпереворота год назад, рассказал, что правительство будет сформировано из новых людей.

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