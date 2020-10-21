Анкара, , 21:21 — REGNUM Турция направит свои войска в Нагорный Карабах, если Азербайджан об этом попросит, заявил 21 октября вице-президент Турции Фуат Октай в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, в этом вопросе ни Турция, ни ее президент колебаться не будут.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — сказал Октай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются ожесточенные бои. Обе стороны несут тяжелые потери. Армения официально признала гибель более 800 военных, Азербайджан скрывает данные о боевых потерях своих войск.