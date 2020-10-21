Рим, , 21:02 — REGNUM Совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий Италии по-прежнему на 7−8% выше совокупного рейтинга трех партий правящих коалиции, таковы данные исследования Quorum, опубликованные в среду, 21 октября.

Партии Маттео Сальвини, Джорджи Мелони и Сильвио Берлускони могут рассчитывать на голоса 47,2% избирателей, а либералы из Демократической партии, популисты из «Движения 5 звезд» и партия Маттео Ренци — на голоса 39,5% граждан страны.

В месяцы эпидемии в СМИ значительно увеличилось количество упоминаний руководителей правящих партий (одновременно являющихся и министрами) и значительно снизилось — число упоминаний лидеров оппозиции, однако это никак не повлияло на партийные рейтинги.