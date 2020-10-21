Париж, , 20:50 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 34 051 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 166 пациентов. Об этом в среду, 21 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 676 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 950 тыс. Ранее, 19 октября, во Франции было зафиксировано 13 243 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 15 октября жена президента Франции Брижит Макрон контактировала с человеком, зараженным вирусом SARS-CoV-2, чье имя не разглашается. 19 октября первая леди Франции ушла на самоизоляцию.

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