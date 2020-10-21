Ереван, , 20:44 — REGNUM Мирное урегулирование в Нагорном Карабахе возможно после прекращения вмешательства Турции в этот конфликт, заявил 21 октября президент Армении Армен Саркисян генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО.

При этом Саркисян напомнил, что Турция является членом НАТО.

«Есть третья сторона, которая поддерживает Азербайджан и дипломатически, и серьезным военным путем, участвует в действиях, привозит в район исламистских террористов. И, к сожалению, третья сторона является членом НАТО. К сожалению, я не мог не сказать об этом здесь: третья сторона — это Турция», — сказал Саркисян.

«Если бы член НАТО Турция прекратила быть частью, стороной конфликта и внесла свою лепту в режим прекращения огня, поняла бы, что нужно мирное решение, то мы смогли бы соблюдать режим прекращения огня, после чего сели бы за стол переговоров и нашли мирное решение», — добавил президент Армении.

В ответ Столтенберг заявил, что «НАТО не является стороной конфликта» в Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Турция активно поддерживает Азербайджан, как в военно-техническом, так и в политическом плане. Кроме того, Анкара регулярно заявляет, что вопрос Нагорного Карабаха надо решить военным путем.

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