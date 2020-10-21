Баку, , 20:26 — REGNUM Азербайджанские войска взяли под свой контроль 22 населенных пункта в трех районах Карабаха, заявил 21 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

По его словам, речь идет о поселениях, расположенных в Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах Карабаха.

«Азербайджанская армия освободила три села в Физулинском и пять сел в Джебраильском районе. Также освобождены поселок Миндживан и 13 сел в Зангиланском районе», — написал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Алиев заявлял о взятии азербайджанскими войсками 24 поселков в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах Карабаха.

Напомним, в Азербайджане засекречена любая информация о потерях Вооруженных сил в ходе военной операции в Карабахе.

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