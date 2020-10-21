Пекин, , 20:08 — REGNUM Очередной саммит ШОС состоится 10 ноября в видеоформате, 21 октября сообщили в пресс-службе организации.

На переговорах будут обсуждаться вопросы дальнейшего взаимодействия стран, в том числе с учётом «последствий пандемии новой коронавирусной инфекции».

Важным моментом является, как отметили в организации, продолжать развивать взаимодействие «в интересах обеспечения стабильности на пространстве ШОС», повышать эффективность торгово-экономического сотрудничества и добиваться лучшей координации.

Напомним, в 2020 году председательствует в ШОС Россия. Из-за пандемии мероприятия, запланированные на российской территории, организация проводит виртуально.

Читайте ранее в этом сюжете: Конференцию и выставку стран ШОС в Циндао отложили из-за коронавируса