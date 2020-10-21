Киев, , 20:00 — REGNUM Правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с МВФ.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению кабмина, главой группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В правительстве отметили, что рабочая группа — это временный консультативно-совещательный орган правительства, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках действующей сейчас программы.

Сегодня же директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что выделение следующих траншей от МВФ для Украины будет зависеть от имплементации Киевом реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных меморандумом.

«В течение последних нескольких месяцев мы очень тесно сотрудничаем с правительством Украины относительно имплементации реформ, а также по их обязательствам», — заявил Каммер.

ИА REGNUM напоминает, что 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной раде заявил, что Киев продолжит сотрудничество с МВФ, но воздержался от подробностей.