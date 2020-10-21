Белград, , 20:00 — REGNUM Нет никакого смысла отдавать дань уважения первому президенту Хорватии Франьо Туджману через двадцать лет после его смерти, как это сделал новый посол России в этой стране Андрей Нестеренко в середине октября. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский эксперт, доктор экономических наук, бывший посол Сербии в Белоруссии (с 2004 по 2011 год) Сречко Джукич.

Напомним, что Нестеренко 14 октября после церемонии вручения верительных грамот президенту Хорватии Зорану Милановичу посетил кладбище Мирогой в Загребе для возложения цветов на могилу Туджмана.

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По словам дипломата, посол России в Хорватии не мог сделать это по собственному желанию — в этот момент он был одет в дипломатическую форму, и вся церемония прошла непосредственно после вручения верительных грамот.

«Посол Нестеренко поклонился могиле довольно спорной личности в истории распада Югославии 1990-х годов. Россия в период югославского кризиса не проявляла столько пиетета к Туджману, сколько она проявляет сегодня, отправив своего посла на могилу первого президента Хорватии. Надо отметить, что Нестеренко не мог это сделать самостоятельно. По всей видимости, это была попытка поставить в балканском регионе в центр внимания отношения с Хорватией. Это был способ заявить — вот, у нас здесь все еще есть разные возможности. Так что возложение цветов на могиле Туджмана — жест многозначный, и мы только через пару месяцев увидим, для чего он делался», — рассказал Джукич.

Эксперт напомнил, что в Хорватии сегодня у власти находится как раз партия Туджмана, и это лишь подтверждает данный тезис.

«Хорватия очень интересна России с точки зрения энергетики, и понятно, почему Москва старается поднять на более высокий уровень отношения с Загребом. Но недоумение вызывает способ, который российская дипломатия выбрала для того, чтобы достичь этой цели. Реакция сербской общественности на эту новость была примерно такой: что это делает Россия и зачем?» — добавил Джукич.

По его мнению, никаких вопросов не возникло бы, если бы посол России выбрал какое-то другое, менее спорное место для возложения цветов.

«При этом надо подчеркнуть, что фигура Туджмана является спорной для многих граждан самой Хорватии, особенно нехорватской национальности. В конце концов, он вместе с лидером бошняков Алией Изетбеговичем находился в списке обвиненных Гаагского трибунала по поводу событий в Боснии и Герцеговине, и этот факт широко известен», — подытожил Сречко Джукич.