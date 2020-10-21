Кострома, 21 октября 2020, 19:56 — REGNUM Второе заседание Костромской областной думы седьмого созыва, намеченное на 22 октября, пройдёт в удалённом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.
Решение о переходе на такой формат работы накануне принял Совет думы. По неподтверждённой информации, уйти на «удалёнку» депутатам пришлось из-за заражения коллег. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники в облдуме, коронавирусом переболели несколько депутатов Заксобрания, в больницах по этой же причине находятся парламентарии Сергей Деменков и Андрей Бычков.
На заседании будет рассматриваться ряд важных для региона вопросов. В частности, депутатам предстоит выразить мнение об изменениях в проект закона Костромской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Рассмотрение вопросов, включённых в повестку, будет проходить путем опроса депутатов.
По мнению депутата областной думы Георгия Тащиева, «удалёнка» для парламентариев не вступает в противоречие с работой школ и предприятий региона. Политик считает, что в текущих реалиях переводить на дистанционный режим работы нужно «всё, что можно».
С коллегой согласен председатель комитета областной думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин.
Член Совета думы — депутат Александр Плюснин проголосовал за проведение заседания в удалённом режиме, но отказался бы от такого решения при наличии у Заксобрания более просторного зала для заседаний.
Неудачной форму проведения заседания назвал депутат Владимир Михайлов. Политик полагает, что формат опроса лишает депутатов самого важного — совещательного момента.
«Конечно, такая форма не позволит парламентариям качественно работать! Если и проводить заседание в онлайн-режиме, то уж никак не методом опроса, а методом обмена информацией. Как президент проводит совещания? В формате видеоконференции. Дума должна делать так же. Каждый депутат приходит на думу со своей позицией и сформировавшимся решением, но он может изменить его, услышав те или иные аргументы. Здесь такой возможности нет».
Связаться с председателем областной думы Алексеем Анохиным корреспонденту ИА REGNUM по этому вопросу не удалось. Его заместитель Иван Богданов отказался давать комментарии по теме, сославшись на свои права и несогласие с материалами, публикуемыми нашим информационным агентством.
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