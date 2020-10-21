Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Встреча с представителями конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе состоится у американского госсекретаря Майка Помпео 23 октября, сообщил он 21 октября журналистам.

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Помпео уточнил, что встреча с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым будет касаться войны в Нагорном Карабахе.

Он оценил положение, в котором находятся дипломаты, занимающиеся урегулированием нагорно-карабахского конфликта, как «сложную дипломатическую ситуацию». Есть понимание, что нужно остановить кровопролитие, а затем добиваться приемлемого для всех сторон решения.

Американская сторона подчёркивает, что «никакие страны не должны вмешиваться» в конфликт, «не должны предоставлять оружие».

» Об этом я буду говорить с ними (с главами МИД Армении и Азербайджана — прим. ИА REGNUM)». Помпео Об этом я буду говорить с ними (с главами МИД Армении и Азербайджана — прим.)».

Напомним, США (как Россия и Франция) являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, работающей над урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе.

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