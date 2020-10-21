Киев, , 19:44 — REGNUM Сегодня, 21 октября, в Москве состоялся круглый стол по вопросам торгово-экономического сотрудничества Украины и России.

Круглый стол в ТПП РФ, посвященный вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины Tpprf.ru

Подробности этого мероприятия сообщает пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция Верховной рады), передает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором рабочей встречи выступила политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Среди участников круглого стола были представители Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой», объединяющей 240 предприятий, а также народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак и Александр Колтунович. К участникам круглого стола также обратился Виктор Медведчук.

В ходе мероприятия, в частности, обсуждались вопросы восстановления двустороннего экономического сотрудничества, отмены санкций, развития кооперационных связей, взаимодействия приграничных регионов двух стран и прочие.

«Мы хотели бы вместе с коллегами обсудить возможность сохранения тех кооперационных связей, которые у нас есть, и их расширения, поиска новых ниш, новых путей развития… Благодаря российскому президенту правительство приняло решение как жест доброй воли разблокировать деятельность трех украинских предприятий на российском рынке. Это пример того, что у нас есть возможности двигаться вперед, развивать взаимодействие по другим направлениям. У нас, мы считаем, огромный потенциал для взаимодействия. И нужно сделать так, чтобы он правильно использовался в интересах украинского и российского предпринимательства», — цитирует пресс-служба вступительную речь президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина.

«Я приветствую, что одним из вопросов сегодня является подготовка к налаживанию торгово-экономических, кооперационных связей с РФ, вопрос взаимодействия и сотрудничества соседних регионов России и Украины», — заявил в свою очередь глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, участвовавший в круглом столе в режиме онлайн.

Украинский депутат подчеркнул, что санкции — это та проблема, которая фактически уничтожает экономику.

«Санкции надо снимать. Это движение однозначно должно быть двусторонним. Россия может пойти на шаг одностороннего снятия санкций с определенного количества предприятий. Но надо уже сегодня готовиться к тому, что эти санкции будут сниматься с двух сторон», — заявил он.

По словам Медведчука, санкционная политика Киева оказалась провальной. Ответные меры России в отношении Украины были более болезненными и повлекли крайне отрицательные последствия для экономики, поскольку украинское промышленное производство традиционно было ориентировано на рынки РФ и стран СНГ.

«Сложилась ситуация, когда Украина так существенно и не нарастила экспорт в страны Евросоюза, но при этом потеряла около $20 млрд в год экспортного потенциала своей продукции на территории РФ и СНГ. Без радикального изменения экономического курса нашей страны мы не можем двигаться вперед».

Медведчук подчеркнул, что переориентация с западного на восточный вектор развития, смена экономического курса заложены в программе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». И именно эти шаги, по его мнению, способны спасти от развала украинскую промышленность, предотвратить окончательный крах украинской экономики.

«Необходимо радикальным образом изменить экономический курс нашей страны, восстановить торгово-экономические отношения с РФ и СНГ, изменить налоговую и таможенную политику. Только таким образом мы можем остановить падение украинской экономики, наладить ее экспортный потенциал и реализацию продукции на внешние рынки… Я благодарен всем, кто собрался сегодня за круглым столом обсудить эти вопросы, наработать то, что в будущем может послужить восстановлению наших торгово-кооперационных связей», — резюмировал он.

ИА REGNUMнапоминает, что 15 октября президент России Владимир Путин одобрил снятие запрета на поставку в Россию продукции трех украинских предприятий после соответствующего обращения украинской оппозиции.

После этого в украинской оппозиции заявили, что займутся снятием санкций России со всех предприятий Украины, невзирая на позицию официальной власти.