Иерусалим, , 19:34 — REGNUM Встреча глав оборонных ведомств США и Израиля Марка Эспера и Бени Ганца состоится 22 октября в американской столице, передаёт Kan.

Пентагон David B. Gleason

Отмечается, что Ганц отправится в Вашингтон вечером сегодня, 21 октября. Он обсудит с Эспером «вопросы безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предыдущей встрече с Ганцем 22 сентября Эспер пообещал поддерживать «военное превосходство Израиля» на Ближнем Востоке.

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