Конакри, , 18:56 — REGNUM Один полицейский и пятеро протестующих погибли в ходе беспорядков в столице Гвинеи, 21 октября сообщает агентство Reuters.

Конакри Joelguinea

Беспорядки охватили Конакри после объявления Национальной избирательной комиссии о предварительной победе действующего президента Альфы Конде на выборах 18 октября.

Сторонники основного соперника Конде Селу Далейна Диалло попытались взять под контроль несколько районов, устроили баррикады и поджоги. Полиция разогнала большинство акций слезоточивым газом.

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