Киев, , 18:38 — REGNUM Сейчас главной целью Украины на пути евроинтеграции является полноценный доступ на внутренний рынок ЕС.

Об этом на заседании комиссии по «евроинтеграции» сегодня, 21 октября, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«У нас есть чёткая цель — доступ на внутренний рынок ЕС… это включает свободу передвижения товаров, людей, услуг и капитала», — сказал Шмыгаль.

В свою очередь, присутствовавший на мероприятии посол ЕС в Киеве Матти Маасикас отметил, что сейчас раздаются определенные голоса на Украине и за ее пределами, которые ставят под сомнение стратегическую ориентацию страны и ее европейский выбор.

«Говорят, что якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике, и другое. Могу сказать на это только одно: украинскому народу виднее. По словам Василия Стуса, нет больше возврата к былому, прошлому, старому», — заявил дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что президент Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС в Брюсселе 6 октября убеждал руководство Евросоюза, что страна является будущим членом ЕС.

«Это та стартовая позиция, с которой мы ведем все переговоры с Европейским Союзом. Сегодня президент был очень четким и предметным в отношении наших ожиданий. И в отношении того, на что мы готовы идти и что делать», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.