Москва, , 18:29 — REGNUM Россия и Украина впервые за пять лет приступили к восстановлению экономических связей на уровне объединений предпринимателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

Круглый стол в ТПП РФ, посвященный вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины Tpprf.ru

«Хочу сказать, что она первая, наверное, за последние лет пять-шесть на уровне объединений предпринимателей России и Украины», — заявил Катырин.

Стороны обсудили вопросы сохранения тех экспортных связей, которые есть сегодня, и возможности для их расширения, а также выработки соответствующих предложений руководству России и Украины соответственно.

«Подготовка предложений для власти той или иной страны с тем, чтобы разблокировать связи, чтобы дать возможность предприятиям работать так, как они работали раньше, в тех же объёмах, которые, возможно удастся восстановить», — подчеркнул Катырин.

Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава подкомитета по государственной экономической политике комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Александр Колтунович на круглом столе заявил о том, что только восстановление торгово-экономических отношений России и Украины может остановить падение украинской экономики.

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В свою очередь, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Андрей Спартак указал, что в случае снятия санкционных ограничений товарооборот без дополнительных усилий может возрасти на 2 млрд долларов.

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В круглом столе принял участие по видеосвязи и депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который заметил, что на Украине назрела радикальная смена экономической политики и ориентиров во внешней торговле.

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Участие в обсуждении также приняли народный депутат Украины, член комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Тарас Козак, генеральный директор Союза «Белгородская ТПП» Владимир Герасименко, директор Ассоциации Росспецмаш» Алла Елизарова, председатель Совета Ассоциации «Лига машиностроителей и работодателей Украины «Укрмашстрой» Владимир Саченко и другие.

Напомним, ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.

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