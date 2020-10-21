Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Бизнесмен Евгений Пригожин выразил уважение известному российскому педиатру и хирургу, главе Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю. Пригожин назвал доктора Рошаля «совестью нации». Слова петербургского бизнесмена передала пресс-служба компании «Конкорд».

"Теперь, похоже, единственный, кого можно так назвать, — доктор Рошаль. И поэтому надо быть полным ничтожеством, оскорбляя его», — отметил Пригожин.

Предприниматель был готов оказать врачу безвозмездную юридическую помощь для подачи искового заявления против Алексея Навального, сторонники которого, как считает Пригожин, позволили себе оскорбительные высказывания в отношении доктора. Но Рошаль отказался, так как посчитал, что сказанное должно остаться на совести тех, кто позволил себе такое поведение.

Высказывания Владимира Милова о Леониде Рошале вызвали критику со стороны российского общества, отметили в пресс-службе компании «Конкорд». Этот скандал не утихает до сих пор. Не остался в стороне и Евгений Пригожин.

Он назвал Рошаля «совестью нации» подобно Михаилу Булгакову и Владимиру Высоцкому. Предприниматель уверен — оскорбить такого человека может только «полное ничтожество».

Напомним, Леонид Рошаль выступил в защиту омских врачей, лечивших Навального после того, как ему стало плохо в самолете. Доктор предложил создать российско-немецкую медицинскую группу для совместного исследования произошедшего с блогером. Он также попросил немецких коллег предоставить результаты исследования, приведшие их к диагнозу «отравление».

Это вызвало негативную реакцию у сторонников Навального. Они выступили с резкими высказываниями в отношении доктора Рошаля — человека, который всю жизнь спасал жизни, работал в зонах стихийных бедствий, вел переговоры с террористами в Беслане и на Дубровке.

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