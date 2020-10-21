Магас, , 18:26 — REGNUM В Ингушетии назначена министром здравоохранения Рукият Торшхоева. Ранее она исполняла обязанности главы ведомства. Указ о её назначении подписал глава субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщили 21 октября в его пресс-службе.

Рукият Торшхоева ранее работала в должности советника главы республики. Ей доверили руководство ведомством с приставкой и.о. в августе 2020 года после ухода с должности бывшего министра Заремы Льяновой.

У Торшхоевой есть опыт работы на руководящих должностях — она работала завотделением медицинской профилактики Детской городской поликлиники № 81 Департамента здравоохранения Москвы.

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