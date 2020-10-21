Киев, , 18:10 — REGNUM В 2019 году по ряду направлений законотворчества выполнение соглашения об ассоциации Украины и ЕС со стороны Верховной рады составило 0%.

Кукиш

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук сегодня, 21 октября, в ходе заседания «евроинтеграционной» комиссии.

Стефанчук подчеркнул, что «безусловно, недоволен» работой и эффективностью деятельности парламента Украины на этом направлении.

«В прошлом году из задач сферы законодательного обеспечения по пяти из 16 направлений выполнения соглашения об ассоциации с ЕС было выполнено более 50% предусмотренных задач, но зато на шести направлениях выполнение составило 0%», — проинформировал один из руководителей Рады.

Он заявил, что это «недопустимый подход», поскольку в деле евроинтеграции нельзя, «чтобы где-то было хорошо, а где-то плохо».

«Вопросы, касающиеся адаптации национального законодательства и вопросов евроинтеграционных стремлений Украины… должны проходить гармонично по всем направлениям жизнедеятельности», — отметил Стефанчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в рамках «евроинтеграции» уже в ближайшее время Рада примет порядка 50 законов, а правительство — около 100 нормативно-правовых-актов.