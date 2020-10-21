Вашингтон, 21 октября 2020, 18:05 — REGNUM Министерство здравоохранения США будет усиленно охранять лаборатории, места складирования и транспортные средства для перевозки вакцин от коронавируса, 21 октября пишет The Wall Street Journal.
В настоящий момент вакцины от COVID-19 для американского рынка готовят корпорации Johnson & Johnson, AstraZeneca, Merck и Pfizer.
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