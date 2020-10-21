Москва, , 18:00 — REGNUM Объёмы спроса на российские вакцины от коронавируса на мировом рынке могут дойти до $100 млрд, заявил 21 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Первая в мире вакцина от COVID-19 Minzdrav.gov.ru

Встреча проводится в режиме видеоконференции.

По словам Владимира Путина, Россия готова предоставить зарубежным странам свои вакцины от коронавируса, но производиться они должны на производственных мощностях компаний за рубежом.

При этом в России должны быть созданы производственные мощности, достаточные для того, чтобы обеспечить вакцинацию россиян.

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