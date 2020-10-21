Киев, , 17:42 — REGNUM Правительство Украины продолжает убирать термин «Великая Отечественная война» из законодательства страны.

Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сегодня, 21 октября, по итогам заседания правительства.

По информации парламентария, кабмин Украины заменил термин «Великая Отечественная война» на «Вторая мировая», а «инвалид» на «лицо с инвалидностью» в завещаниях и доверенностях.

Пресс-служба правительства Украины данное решение пока не комментировала.

ИА REGNUM напоминает, что еще в 2017 году, при президенте Порошенко, на Украине официально отказались от термина «Великая Отечественная война». За это решение тогда проголосовал 241 парламентарий при 226 необходимых.