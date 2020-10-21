Киев, , 17:32 — REGNUM Основой мирного плана партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по Донбассу являются пункты Минских соглашений, заявил журналистам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук во время рабочей поездки в Луганскую область.

Реализация плана «реальна и просто необходима», поскольку действительно позволит достичь мира в Донбассе, подчеркнул политик.

«У нашей партии есть принципиальная позиция: реализовать Минские соглашения согласно плану, который стал планом нашей партии. Это реально, и это возможно… Мы знаем оценку людей по поводу наших мирных инициатив. Я проводил переговоры и с представителями Донецка, и с представителями Луганска, и с представителями Российской Федерации, где соглашаются на наш план», — отметил лидер оппозиции.

По словам Медведчука, ОПЗЖ сегодня остается единственной политической силой на Украине, предлагающей действенный механизм урегулирования конфликта в Донбассе. Такого же мнения, как подтверждают соцопросы, придерживаются и рядовые граждане, добавил он.

«Последние восемь-девять месяцев в ходе социологических исследований задается вопрос: какая из фракций в парламенте предлагает самые реальные и самые эффективные способы установления мира в Украине? И в течение всего этого периода наша партия на первом месте… Это не просто заслуга партии. Это доверие, которое люди таким образом демонстрируют по отношению к нашей партии», — подчеркнул парламентарий. —

Медведчук уверен, что пока у власти президент Зеленский и его команда, мира на Украине не будет. Однако «Оппозиционная платформа — За жизнь» делает и продолжит делать все возможное для урегулирования ситуации в Донбассе, для полной реализации Минских соглашений.

«Те, кто голосовал за Зеленского и его партию, ошиблись в очередной раз — пока они у власти, мира, к сожалению, в Украине не будет. Сегодня это очевидный факт, который понимают не только в Украине. Эту плачевную аксиому понимают и Германия, и Франция, и многие другие, кто пытался нам помочь и уже запутался в том, что происходит в Украине. Но мы, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», будем продолжать нашу борьбу за мир в Украине. И у нас есть для этого механизмы», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы. При этом по решению нынешней власти выборы на подконтрольном Киеву Донбассе отменены якобы из соображений безопасности. По предварительным подсчетам, без права голоса остались порядка 0,5 млн человек.