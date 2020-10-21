Киев, , 17:27 — REGNUM Ещё одно уголовное дело возбуждено на Украине в отношении экс-президента этой страны (7 июня 2014 г. — 20 мая 2019 г.) Петра Порошенко, написал 21 октября депутат Верховной рады Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») в Facebook.

По словам оппозиционного украинского депутата, дело возбуждено генпрокуратурой. Речь идёт об обвинениях Порошенко в подготовке госпереворотов на Украине в 2013—2014 гг. и в 2020 г.

Порошенко является не единственным фигурантом дела: упомянуты также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, бывший министр иностранных дел Павел Климкин, экс-и. о. президента Украины Александр Турчинов.

Напомним, Порошенко является на Украине фигурантом нескольких уголовных дел — по политическим и экономическим правонарушениям. Некоторые из них закрывались, но затем открывались новые.

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