Москва, , 17:25 — REGNUM Россия и Украина имеют широкие возможности для развития нереализованного торгового потенциала. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ) Андрей Спартак на круглом столе по вопросам торгово-промышленного сотрудничества России и Украины в Торгово-промышленной палате (ТПП) России.

«Расчёты показывают, что наши страны имеют весомые условия пока ещё нереализованного взаимного торгового потенциала», — заявил Спартак.

«С украинской стороны мы видим потенциал расширения экспорта в Россию широкой линии продовольственных товаров, машинно-технической продукции, транспортных средств, отдельных видам товаров для дома и быта, ряд других позиций», — отметил он.

В свою очередь, сохраняются благоприятные условия для расширения российских поставок на Украину продуктов для сельского хозяйства, в том числе удобрений, техники и других.

«Общая раскладка нереализованного на сегодняшний день и достижимого при минимальных дополнительных усилиях… величина возможного увеличения экспорта составляет порядка 2 млрд долларов», — указал он.

«То есть она в принципе гораздо больше, но если мы начнём двигаться уже сейчас, то это может проявиться в ближайшее время. Это минимально благоприятные отношения с Украиной», — подчеркнул Спартак.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поддержал предложение снять ограничения с нескольких украинских предприятий, которое ранее выдвинул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о следующих компаниях: «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Все они ориентированы на экспорт товаров в Россию.