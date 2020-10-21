Киев, , 17:25 — REGNUM Нынешнее правительство Украины станет лидером евроинтеграционных стремлений страны, заявил на заседании кабмина сегодня, 21 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он обозначил ближайшие планы Киева по углублению евроинтеграции, заявив, что власти страны провели учредительное заседание государственной комиссии по вопросам координации выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Мы сформировали четкую дорожную карту, которая включает в себя принятие 50 законопроектов в Верховной раде и 100 нормативно-правовых актов на уровне кабинета министров Украины. И все это должно быть сделано уже в ближайшее время», — сказал Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам саммита в Брюсселе в начале октября Украина и ЕС договорились об обновлении действующего сейчас соглашения об ассоциации. Как было отмечено в итоговом заявлении, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.